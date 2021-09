Heute stellt Apple iPhone 13 vor

(Quelle: Apple)

14. September 2021 - Heute Dienstag wird Apple anlässlich des virtuellen Events "California Streaming" seine neues iPhone-Generation 13 vorstellen und die Launch-Termine verraten.

Heute Dienstag, 14. September, um 19 Uhr Schweizer Zeit wird Apple im Rahmen des virtuellen Anlasses "California Streaming" sein neues iPhone 13 vorstellen. Die neue iPhone-Generation wird dabei aus vier Modellen bestehen: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Bereits ab dem 17. September werden die neuen Geräte oder zumindest einige davon dann voraussichtlich vorbestellt werden können. So berichtet etwa "Macwelt.de" unter Berufung auf vorangegangen Launch-Prozedere, dass die Modelle iPhone 13 und iPhone 13 Pro ab dem 17. September vorbestellt werden können, während die Vorbestellung für die Versionen iPhone 13 Mini und iPhone 13 Pro Max ab dem 8. Oktober möglich sein soll. Entsprechend ist der Marktstart für das iPhone 13 und iPhone 13 Pro für den 24. September vorgesehen, während man sich für die weiteren Modelle, iPhone 13 Mini und iPhone 13 Pro Max, bis am 15. Oktober gedulden muss.Nebst der neuen iPhone-Generation könnte Apple heute Abend zudem auch neue Airpods, eine neue Apple Watch, ein neues iPad Mini sowie neue Macbooks präsentieren, so die Vermutung. (abr)