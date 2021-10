Windows Subsystem for Linux im Windows 11 Store verfügbar

(Quelle: Microsoft)

12. Oktober 2021 - Microsoft stellt das Windows Subsystem for Linux (WSL) als neue Windows-11-App in den Microsoft Store. Die neue Version kann damit als dedizierte App heruntergeladen werden und soll schneller Updates bekommen.

Das Windows Subsystem for Linux (WSL) ist per sofort für Windows 11 verfügbar. Das Developer-Toolset, mit dem GNU/Linux-Umbegungen auf Windows-Rechnern ohne Virtual Machines ausgeführt werden könne, wurde für Windows 10 2017 verfügbar gemacht. Während man die Funktion in Windows 10 noch in den Windows Features aktiviert werden musste, gibt es das Toolset nun als dedizierte Windows Store App für Windows 11, wie "Neowin" berichtet Verfügbar ist WSL als Preview-Version ab sofort im Windows Store für Windows 11. Zumindest vorläufig ist es möglich, beide Versionen von WSL parallel laufen zu lassen. Empfohlen wird von Microsoft aber die Nutzung der Windows-11-Version, da diese strafferen Update-Zyklen unterliegen wird. (win)