Teamviewer und Google Cloud: Neue Google-Glass-Anwendungen für Unternehmen

(Quelle: Google/Teamviewer)

12. Oktober 2021 - Teamviewer und Google Cloud arbeiten künftig zusammen, um AR-Anwendungen für den Geschäftsbereich zu entwickeln. Das erste Projekt beschäftigt sich mit den Herausforderungen des Einzelhandels.

Der Remote-Control-Spezialist Teamviewer und Google Cloud verkünden eine neue Zusammenarbeit. Im Kern geht es dabei um die Entwicklung von Augmented-Reality-Lösungen (AR) für Google Glass, die AR-Plattform, die bei Google seit geraumer Zeit in Entwicklung ist. So soll etwa das AR-Portfolio von Teamviewer in Googles Cloud Platform verfügbar gemacht werden, weiter wollen die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um weitere AR-Anwendungen zu entwickeln, "mit denen Unternehmen ihre Geschäftsprozesse digitalisieren können", wie es in der entsprechenden Mitteilung heisst. Das erste gemeinsame Projekt unter dem Namen Assisted Order Picking soll das Omnichannel-Fulfillment für Lebensmittelgeschäfte und Einzelhändler verbessern. Per Heads-up-Display wird damit die Auftragsabwicklung vereinfacht, die Effizienzsteigerung soll dabei zwischen 15 und 40 Prozent betragen. Die Anwendung ist für Google Glass Enterprise Edition 2 Smart Glass konzipiert. In einem Demo-Video wird die Funktionalität der Applikation aufgezeigt (siehe Video).Carrie Tharp, VP Retail & Consumer bei Google Cloud, kommentiert: "Das Einkaufsverhalten der Verbraucher hat sich stark verändert, insbesondere durch die Pandemie. Händler müssen neue Mitarbeiter einstellen und gleichzeitig ihre Kommissionierungs- und Abwicklungsprozesse auf den Prüfstand stellen. Sie suchen nach Technologien, die auf der einen Seite schnell zu implementieren sind, und ihnen auf der anderen Seite dabei helfen, ihre Geschäftsprozesse zu modernisieren." (win)