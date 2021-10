Sunrise UPC lanciert neues Angebot Sunrise We

7. Oktober 2021 - Mit Sunrise We lanciert Sunrise UPC am 11. Oktober ein neues Angebot bestehend aus Mobilfunk, Breitband-Internet, TV und Festnetz-Anschluss.

Das neue Angebot Sunrise We von Sunrise UPC soll die bisherigen Angebote von Sunrise und UPC vereinheitlichen. So können ab dem 11. Oktober mit Sunrise We auch die bisherigen Kunden von Sunrise vom Glasfaser-Kabelnetz von UPC profitieren. Hinzu kommt das neue Sunrise TV, das auf der TV-Plattform von UPC basiert. Es bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, mehrere Benutzerprofile einzurichten. Im Basispaket sind über 275 Sender, 7 Tage Replay und 2000 Stunden Aufnahmen sowie Mysports One enthalten. Und die neue Sunrise TV Box lässt sich sowohl via Fernbedienung als auch über Sprachbefehle steuern. Dazu gibt es noch die Sunrise UPC TV App.Suunrise We Combo enthält neben Mobile auch Internet, Festnetz und TV in einem Paket ab 115 Franken im Monat. Bei Sunrise We Mobile hingegen geht es ausschliesslich um Mobilfunkabos, die es ab monatlich 65 Franken gibt. Sunrise We Home wiederum bietet Internet und TV ab einem Preis von 55 Franken pro Monat (40 Franken mit We Mobile). We TV schliesslich ist im Basispaket für monatlich 30 Franken zu haben, wobei weitere Senderpakete zusätzlich kosten. (luc)