Airpods Pro und Max erhalten via Firmware Update verbesserte Tracking-Funktion

(Quelle: Apple)

7. Oktober 2021 - Apple hat die Airpods Pro und die Airpods Max via Firmware Update mit einer verbesserten Ortungsfunktion ausgestattet.

Derzeit roll Apple ein Firmware Update für die kabellosen Kopfhörer Airpods Pro und Airpods Max aus. Darin enthalten ist auch eine erweiterte Ortungsfunktion, die helfen soll, die Kopfhörer schneller zu wiederzufinden. Wie "MSPoweruser" berichtet , wurde das Feature bereits an der WWDC im Juni dieses Jahres vorgestellt und sollte mit iOS 15 ausgeliefert werden. Allerdings konnte Apple sein Versprechen nicht halten, weshalb das verbesserte Tracking nun mittels Update nachgereicht wird.Die neueste Firmware für die Airpods Pro und Max bringt Unterstützung für Apple Find auf die Kopfhörer. Damit lassen sich verloren gegangene Airpods finden. Diese senden ein Bluetooth-Signal aus, das von umliegenden Apple-Geräten empfangen werden kann. Die Information zum Verbleib der Kopfhörer wird die Apple-Server und somit auch an den Besitzer der Airpods übermittelt. Die normalen Airpods werden übrigens kaum in den Genuss der neuen Funktion kommen, denn sie verfügen nicht über den dazu nötigen U1 Chip. (luc)