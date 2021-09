Logitech mit neuer Premium-Mini-Tastatur

(Quelle: Logitech)

29. September 2021 - Logitech bringt eine abgespeckte Version der Tastatur MX Keys ohne Numpad und anderem Schnickschnack, die unter anderem eine bessere Körperhaltung verspricht.

Peripherie-Spezialist Logitech hat die Tastatur MX Keys Mini Wireless vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Version des Logitech-Modells MX Keys, die an Apples Magic Keyboard erinnert. Im Unterschied zu einer ausgewachsenen Tastatur kommt die MX Keys Mini ohne Nummernpad und auch sonst weitgehend ohne Zusatztasten, bis auf drei Ausnahmen: eine Diktieren-Taste, eine Stummschalt-Taste fürs Mikrofon und eine Emoji-Taste. Die vorhandenen Tasten sind in Standardgrösse angebracht. Logitech spricht von einem "reduzierten Design für höchste Produktivität" für Kreative, "die mehr aus einer minimalistischen, kabellosen Tastatur herausholen möchten."Wie die MX Keys ist auch die Mini-Version mit den sogenannten Perfect-Stroke-Tasten ausgestattet, Logitechs nicht-mechanischer Schreiblösung. Das reduzierte Design soll laut Hersteller für eine bessere Schulterhaltung sorgen, indem die Maus näher an die Tastatur gebracht wird. Das wirke sich sich positiv auf die Körperhaltung und die Ergonomie aus.Die MX Keys Mini bietet eine Schnellladefunktion via USB-C und kann via Bluetooth mit bis zu drei Geräten gepaired werden. Dabei ist die Tastatur mit Windows, Chrome, Linux, MacOS, Android, iOS und iPadOS kompatibel – für die Apple-Geräte gibt es eine optimierte Version. Erhältlich ist das Eingabegerät in drei Farben (Rose, Pale Gray, Graphite), als Preis ruft Logitech 129 Franken auf. (mw)