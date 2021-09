Neue Touchscreen-Lösungen für Konferenzen von Logitech

(Quelle: Logitech)

13. September 2021 - Mit Tap IP und Tap Scheduler erweitert Logitech sein Angebot um Touchscreen-Lösungen für digitale Meetings, sowohl innerhalb als auch ausserhalb von Konferenzräumen.

Mit Tap IP bringt Logitech eine Art Tablet auf den Markt, das es ermöglicht, Videoanrufe zu tätigen und alle Aspekte davon über einen 10,1-Zoll-Touchscreen zu verwalten. Dank PoE-Unterstützung (Power Over Ethernet), die es ermöglicht, Strom und Konnektivität über ein einziges Kabel zu übertragen, ist die Anzahl der Kabel begrenzt. Ausserdem ist das Gerät mit den drei Videokommunikationsanwendungen Zoom, Teams und Ringcentral kompatibel. Tap IP bietet dabei die gleiche Feature-Palette wie Logitech Tap, allerdings zu geringeren Kosten und auch einer vereinfachten Installation, wie das Unternehmen mitteilt.Ebenfalls neu bietet Logitech Tap Scheduler an, das die Suche und Buchung des richtigen Besprechungsraumes im Büro vereinfachen soll. Dieses verfügt ebenfalls über ein 10,1-Zoll-Touchscreen und ermöglicht das Ablesen von Besprechungsinformationen. Ein integriertes Beleuchtungssystem signalisiert zudem stets die Raumverfügbarkeit aus der Ferne. Direkt vor dem Besprechungsraum platziert, sollen Teilnehmer mit Tap Scheduler so schnell Räume für Ad-hoc-Besprechungen buchen oder sie im Voraus reservieren können. Die Lösung ist kompatibel mit Software von Teams, Zoom Rooms, Robin und Meetio. Die Kompatibilität mit weiteren Partnern ist für beide Geräte nach der Markteinführung geplant, so Logitech.