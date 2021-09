Microsoft Surface Pro 8 kommt mit 120Hz-Display

(Quelle: @Shadow_Leak)

21. September 2021 - An der morgigen Surface-Veranstaltung von Microsoft dürfte wohl auch das Surface Pro 8 auftauchen. Verschiedene Leaks deuten auf ein 120Hz-Display und Thunderbolt-Unterstützung hin.

Im Januar dieses Jahres wurde ein überarbeitetes Microsoft Surface Pro 7 Plus auf den Markt gebracht, eine Ergänzung der 7er-Serie, die letztes Jahr auf den Markt kam. Auf der Microsoft-Veranstaltung am 22. September, die sich auf neue Surface-Geräte konzentrieren wird, dürfte nun unter anderem mit dem Surface Pro 8 zu rechnen sein, wie verschiedene Quellen und Leaks bestätigen ( via "The Verge" ).Dieses soll ein 13-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120Hz und schmalen Rändern haben und von einem Intel Core-Prozessor der 11. Generation mit austauschbaren SSD-Laufwerken (M.2) angetrieben werden. Für die Konnektivität wird der Laptop über zwei Thunderbolt-Anschlüsse verfügen. Das Tablet soll zudem von Hause aus mit Windows 11 laufen.Das Microsoft Surface Pro 8 soll zu einem Preis von 800 US-Dollar erhältlich sein, wie der Leaker Sam berichtet , der auch ein Bild geteilt hat. Der Preis gilt für die Basiskonfiguration.