Details zum Surface Go 3 durchgesickert

(Quelle: Microsoft)

6. September 2021 - Microsoft soll schon in Kürze das Surface Go 3 ankündigen. Nun sind Details sowie Spezifikationen des 2-in-1-Gerätes bekanntgeworden.

Vermutlich wird Microsoft das Surface Go 3 am 22. September im Rahmen seines angekündigten Online-Events enthüllen. Doch schon vorab sind mögliche Spezifikationen des neuen 2-in-1-Gerätes ans Tageslicht gekommen. Wie "MSPoweruser" berichtet , soll das Surface Go 3 viel leistungsfähiger sein als das Surface Go 2 (im Bild), das im vergangenen Jahr auf den Markt kam.Das Display soll nach wie vor 10,5 Zoll gross sein, während das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung gefertigt wird. Ebenfalls mit an Bord wird der ausklappbare Standfuss sein. Es wird offenbar mindestens zwei Modelle des Surface Go 3 geben, eines ist mit einem Prozessor des Typs Pentium Gold 6500Y und 4 GB RAM versehen, während im anderen ein Core i3 10100Y arbeitet und dabei von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Damit sollen die neuen Geräte der Reihe rund 11 bis fast 50 Prozent schneller zu Werke gehen als ihre Vorgängermodelle. (luc)