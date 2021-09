Erste Details zum Snapdragon 898

(Quelle: Qualcomm)

7. September 2021 - Qualcomms Snapdragon 898 heisst der Nachfolger des Snapdragon 888 und 888 Plus für Android-Endgeräte. Dieser dürfte schon in Kürze auf den Markt kommen, nun liefern neue Leaks erste Details zum Chip.

Es wird erwartet, dass Qualcomm seine nächste Generation von Flaggschiff-Smartphone-Prozessoren, den Snapdragon 898, irgendwann später in diesem Jahr ankündigen wird, und langsam sickern immer mehr Informationen über den Prozessor durch, wie unter anderem "Techradar" berichtet . Dieser soll im 4nm-Prozess gefertigt werden und über deutlich verbesserte GPU-Performance gegenüber seinen Vorgängern verfügen.Nun sind erste Benchmarks für den Prozessor auf "Geekbench" aufgetaucht. Daraus wird ersichtlicht, dass der Prozessor einen Cortex-X2 Super Core mit 2,42 GHz, drei Cortex-A710 Power Cores mit 2,17 GHz und vier Cortex-A510 Cores mit 1,79 GHz besitzt. Ausserdem wird bestätigt, dass es sich bei der GPU um den Andreno 730 Chip handelt, von dem erwartet wird, dass er in Sachen Leistung einen grossen Schritt nach oben gegenüber dem Andreno 660 im Snapdragon 888 darstellt.Die Ergebnisse kommen zwar deutlich niedriger zu liegen als beim Snapdragon 888, was aber wahrscheinlich daran liegen dürfte, dass der Prozessor stark gedrosselt wird, schreibt "Techradar". Der Chipsatz scheint auf einem Vivo-Gerät getestet worden zu sein , aber es gibt auch Gerüchte, dass das Gerät im kommenden Huawei P60 auftauchen wird.