Apple warnt vor Schäden am Display des Macbook Pro und Air

(Quelle: Apple)

2. September 2021 - Kommt bei den Macbooks Pro und Air von Apple etwas zwischen Tastatur und Display, wenn das Notebook zusammengeklappt wird, kann dies zu Schäden am Bildschirm führen, so der Hersteller.

Es ist ein bekanntes Bild: Leute klemmen ihren Schreibblock oder gar die Agenda zwischen Display und Tastatur ihres zugeklappten Notebooks. Dass dies zu Schäden am Scharnier oder am Bildschirm führen könnte, sollte einleuchten. Apple warnt nun explizit davor, Fremdkörper zwischen der Tastatur und dem Display eines Macbook Pro oder eines Macbook Air zu belassen, wenn das Gerät geschlossen wird ( via "Heise.de"). Offenbar können dadurch Risse im Display entstehen.Apple hat deshalb ein entsprechendes Support-Dokument mit einem Hinweis aktualisiert. Wenn man eine Kameraabdeckung, eine Handballenabdeckung oder eine Tastaturabdeckung mit einem Mac-Notebook verwendet, müsse man die Abdeckung entfernen, bevor der Bildschirm zugeklappt wird, um Schäden am Display zu vermeiden, so der Hersteller. Um das dünne Design der Mac Notebooks mit Retina Display zu ermöglichen, werde der Abstand zwischen dem Display und dem oberen Gehäuse mit engen Toleranzen gefertigt. Unklar ist, ob sich Apple damit absichern will, weil sich in letzter Zeit vermehrt Nutzer zu Wort gemeldet haben, die mit Rissen im Display ihrer Macbook Pro und Air zu kämpfen haben. (luc)