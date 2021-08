Microsoft stellt Support seiner Android Office Apps auf Chromebooks ein

(Quelle: Microsoft)

26. August 2021 - Microsoft wird im September den Support der Office- und Outlook-Android-Apps auf Chrome OS einstellen. Chromebook-User sollen stattdessen die Web Apps nutzen.

Microsoft hat entschieden, per 18. September den Support der Office- und Outlook-Android-Apps auf Chrome OS einzustellen. Chromebook-Besitzer, die Microsoft Office verwenden wollen, müssen sich dann via Web Apps auf Office.com behelfen. Dies hat Microsoft der Plattform "Aboutchromebooks" bestätigt . Unklar ist, ob die Android-Office-Apps, die seit Ende 2017 für Chrome OS verfügbar waren , ab 18. September ihren Dienst verweigern, oder einfach nicht mehr angeboten werden.Die Nutzung der Office Web Apps anstelle der nativen Apps hat für Chromebook-Besitzer den Nachteil, dass der Offline-Zugriff respektive die Offline-Bearbeitung von Dokumenten eingeschränkt wird. Darüber, warum Microsoft Office für Android auf Chromebooks nicht mehr bereitstellt, kann nur spekuliert werden. Gegenüber "Aboutchromebooks" spricht der Konzern von Bemühungen, Chrome-OS-Kunden das bestmögliche Office-Erlebnis bieten zu wollen, was via Web-Anwendungen der Fall sei. Für Android Smartphone bleiben die Office-Anwendungen wie gehabt verfügbar. (mw)