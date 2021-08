iOS 15 kommt zu Beginn ohne Shareplay

(Quelle: Apple)

18. August 2021 - Die vielgepriesene Funktion Shareplay für den gemeinsamen Mediengenuss in Facetime-Calls kommt verspätet. Sie fehlt in der aktuellen Entwickler-Beta von iOS 15 und wird auch im ersten öffentlichen Release nicht enthalten sein.

Als eine der grössten Neuerungen in iOS und iPadOS 15 sowie tvOS15 hat Apple bei der Vorstellung der neuen Betriebssysteme an der WWDC ein Feature namens Shareplay angekündigt. Damit können Teilnehmer in Facetime-Calls gemeinsam Musik hören und Videos ansehen – sofern die jeweilige Streaming-App Shareplay unterstützt, wie es bei den Apple-eigenen Diensten Apple Music und Apple TV+ der Fall sein wird.Jetzt krebst Apple zurück, denn die neue Funktion kann offenbar nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. In der neuesten Entwickler-Beta 6 fehlt Shareplay, und der Hersteller lässt wissen, dass auch der initiale Release von iOS 15, iPadOS 15 und tvOS 15 noch nicht enthalten wird, wie einer Entwickler-News von Apple zu entnehmen ist. Wie schon die Gruppen-Anrufe, die mit iOS 12 eingeführt wurden, dürfte Shareplay in einer späteren Zwischenversion nachgereicht werden. Damit die Entwickler weiter an der Shareplay-Integration ihrer Apps arbeiten können, stellt Apple als Workaround ein spezielles Entwicklungsprofil zur Verfügung.