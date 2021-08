Microsoft stoppt Outlook-Support für alte iOS- und WatchOS-Versionen

(Quelle: Microsoft)

17. August 2021 - Outlook verliert den Support für iOS 13 und WatchOS 6 im Herbst 2021. Wer das OS nicht aufdatiert, könnte schon bald keine Mails mehr bekommen.

Microsoft hat eine neue Policy für den Umgang mit dem Outlook Client auf mobilen Apple-Geräten bekanntgegeben. So hat man sich dazu entschieden, nur noch die beiden aktuellsten iOS- und WatchOS-Versionen zu unterstützen. Das sind derzeit iOS 13 und 14 sowie Watch OS 6 und 7. Sobald im Herbst die beiden Updates der Betriebssysteme – iOS 15 und WatchOS 8 – bereit sind, wird auch der Support für die älteren Versionen iOS 13 und WatchOS 6 beendet, die Geräte erhalten dann keine Outlook-Updates mehr. Die ausgewiesenen Minimalanforderungen werden von Microsoft entsprechend angepasst.Wie Microsoft weiter schreibt, wird die Änderung für Nutzer der in die Jahre gekommenen und von Outlook-Updates ausgeschlossenen Betriebssystemen abgesehen von ausbleibenden Updates vorläufig nichts ändern. Ein Stolperstein bleibt für iOS 13 User aber: "Mit der Zeit" werde Outlook die Synchronisation der Mail- und Kalenderdaten für die alten Betriebssysteme aber einstellen, so Microsoft. Es bleibt zu hoffen, dass eine entsprechende Warnung vorgängig den Weg zu den Nutzern findet. Der einfachste Weg um Probleme herum: Auf iOS 14 oder neuer updaten und den gewohnten Update-Komfort weiter nutzen. (win)