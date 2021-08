Windows-Update macht Alt-Tab-Shortcut kaputt

(Quelle: Jay Zhang/Unsplash)

17. August 2021 - Ein Windows-Update macht mal wieder Probleme – dieses Mal funktioniert die Alt-Tab-Funktion nicht mehr. Es gibt jedoch ein einfaches Workaround.

Nach dem Einspielen des verpflichtenden Sicherheits-Windows-Updates mit der Kennnummer KB5005033 (August 2021 Update) klagen zahlreiche Nutzer über neue Probleme mit dem Betriebssystem, wie "Windowslatest" berichtet . Dieses Mal soll Microsoft mit dem Update die beliebte Alt-Tab-Funktion in Windows 10 gestört haben, die zum Wechseln zwischen geöffneten Programmen genutzt wird. Einige Nutzer hatten ähnliche Probleme bereits nach dem July-2021-Update von Windows 10 gemeldet.Das Problem scheint von Interferenzen mit der relativ neuen Funktion News and Interest von Windows 10 zu kommen und kann auch umgangen werden, indem dieses Deaktiviert wird. Um das Problem vorübergehend zu beheben, können Nutzer mit einem Rechtsklick auf die Taskbar im Menu News and Interest die Kachel deaktivieren. Alternativ kann der Patch auch wieder deinstalliert werden, im Laufe des Monats wird ein Fix erwaretet. (win)