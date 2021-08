Video von Airpower-Prototyp aufgetaucht

(Quelle: Apple)

6. August 2021 - Die Entwicklung von Apples Ladematte Airpower wurde 2019 eingestellt, doch nun ist ein kurzes Video eines Prototypen im Netz aufgetaucht. Und es wird weiterhin spekuliert, dass Apple noch immer an einem solchen Gerät arbeitet.

Eine bewegte Geschichte, die Apples kabellose Ladematte Airpower hinter sich hat. Das Gerät wurde 2016 zum ersten Mal angekündigt und dann nach einer langwierigen und problembehafteten Entwicklungsphase im April 2019 endgültig zu Grabe getragen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Im vergangenen Jahr dann wiederum Gerüchte, die besagten, Apple arbeite weiterhin an einer kabellosen Lösung zum Laden von Geräten wie das iPhone, die Apple Watch oder die Airpods, doch bis heute gibt es keine offizielle Bestätigung seitens des Konzerns.Immerhin ist jetzt aber auf dem Twitter-Account des Sammlers Giulio Zompetti ein Video aufgetaucht, das einen funktionierenden Prototypen der Airpower-Ladematte zeigt ( via "Macrumors"). Und noch halten sich die Gerüchte hartnäckig, Apple arbeite weiterhin an einer kabellosen Ladematte. Ob und wann diese jedoch das Licht der Welt erblicken wird, steht nach wie vor in den Sternen. (luc)