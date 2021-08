Logitech lanciert Earbuds fürs Business

(Quelle: Logitech)

3. August 2021 - Logitech hat die Zone True Wireless Earbuds vorgestellt. Dabei handelt es sich um kabellose Business-Kopfhörer, die für Google Meet, Microsoft Teams und Zoom zertifiziert sind.

Logitech hat kabellose Kopfhörer für den Unternehmenseinsatz vorgestellt . Bei den Zone True Wireless Earbuds soll es sich laut Logitech um die ersten kabellosen Kopfhörer handeln, die für alle drei grossen Cloud-Videokonferenzplattformen – Google Meet, Microsoft Teams und Zoom – zertifiziert sind. Sie kommen ausserdem mit einem geräuschunterdrückenden Mikrofon und Active Noise Cancellation. Verbunden werden sie via Bluetooth oder über einen USB-Empfänger und es soll möglich sein, dass der Benutzer zwischen Geräten, beispielsweise dem PC und dem Smartphone, wechseln kann. Ausserdem verspricht Logitech eine doppelt so lange Akkulaufzeit wie bei führenden Consumer-Geräten. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das eine Sprechzeit von 6 Stunden (bei aktiviertem Noise Cancelling) und 6,5 Stunden (ohne Noise Cancelling). Die reine Höhrzeit beträgt 9 Stunden (mit Noise Cancelling) respektive 12 Stunden. Das Case verlängert die Akku-Laufzeit um den Faktor 2,5, als Ladezeit für die Earbuds werden 2 Stunden 45 Minuten und für das Case 3 Stunden angegeben. Eine 5-Minuten-Schnellladung der Kopfhörer reicht derweil für 1 Stunde 20 Minuten Sprechzeit. Verkauft werden die Earbuds ab Herbst in zwei Farben für 359 Franken.Etwas günstiger, nämlich 109 Franken, sind die ebenfalls neuen Zone Wired Earbuds, die über einen USB-C-, USB-A- und 3,5-mm-Anschluss angehängt werden. (mw)