Getestet: HP Spectre x360 14 und Microsoft Group Transcirbe

(Quelle: HP)

30. Juli 2021 - Mit dem Spectre x360 14 bietet HP ein hochwertiges Notebook mit 13,5-Zoll-Display im Format 3:2 an. "Swiss IT Magazines" hat das Gerät getestet, genauso wie die kostenlose App Group Transcribe von Microsoft.

"Swiss IT Magazine" hat für die aktuellste Ausgabe (noch kein Abo? Hier kostenlos ein Probeabo bestellen) das HP Spectre x360 14 getestet – ein Premium-Notebook, das im edlen Gewand daherkommt. Der Rechner weiss mit einem tollen Display zu gefallen, das 13,5 Zoll misst und ein Seitenverhältnis von 3:2 aufweist. Auch bezüglich Performance lässt der Rechner kaum Wünsche offen – sowohl was die Rechenleistung als auch den Akku angeht. Nervig ist hingegen, dass auf dem gut 2000 Franken teuren Notebook allerlei an unnötigen und unnützen Programmen installiert ist. Unseren kompletten Test kann man online nachlesen Ebenfalls getestet haben wir zudem Group Transcribe, eine App aus Microsofts Tüftlerwerkstatt Microsoft Garage, mit der man Meetings und Unterhaltungen in Echtzeit automatisch transkribieren kann. Wie (gut) dies funktioniert, können Sie an dieser Stelle online nachlesen. (mw)