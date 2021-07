Mitglieder weitgehend zufrieden mit Schweizer ICT-Verbänden

30. Juli 2021 - Eine Umfrage von "Swiss IT Magazine" zeigt, dass die Mitglieder der Schweizer ICT-Verbände grundsätzlich zufrieden mit deren Arbeit sind. Je nach Verband gibt es aber Unterschiede.

Die Juli-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" steht ganz im Zeichen der Schweizer ICT-Verbände. Teil des grossen ICT-Verbandsschwerpunkts bilden auch die Ergebnisse einer Umfrage, die "Swiss IT Magazine" Ende Juni durchgeführt hat. Im Rahmen dieser nicht repräsentativen Umfrage wollten wir wissen, wie zufrieden die Mitglieder der Schweizer ICT-Verbände sind.Im Grundsatz kann festgehalten werden, dass die Schweizer ICT-Verbände soweit einen guten Job zu machen scheinen. Nimmt man als Beispiel die Vertretung der politischen Interessen der Mitglieder, zeigen sich über alle Verbände hinweg 48,1 Prozent der Umfrageteilnehmer sehr zufrieden, 23,5 Prozent eher zufrieden und 16,9 Prozent mässig zufrieden. Bei der Vertretung der wirtschaftlichen Interessen zeigt sich, dass 39,9 Prozent der Mitglieder sehr zufrieden, 31,7 Prozent eher zufrieden und 18 Prozent mässig zufrieden sind. Und bei den Verbandsdienstleistungen sind 49,8 Prozent aller Umfrageteilnehmer sehr zufrieden mit ihren Verbänden, 29,5 Prozent eher zufrieden und 14,2 Prozent mässig zufrieden. Allerdings: Je nach Verband gibt es bezüglich Zufriedenheit deutliche Unterschiede. Wo diese liegen, lesen Abonnenten in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine". Noch kein Abo? Hier kostenlos ein Probeabo bestellen . Den Artikel mit den detaillierten Ergebnissen der Umfrage findet man alternativ auch an dieser Stelle online Ebenfalls online sowie im aktuellen Heft kann man ausserdem ein Interview mit den drei Präsidenten der Verbände Asut (Peter Grütter), Swico (Andreas Knöpfli) und SwissICT (Thomas Flatt) nachlesen. (mw)