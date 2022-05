Huawei überflutet Europa mit neuen Produkten

(Quelle: Huawei)

19. Mai 2022 - Anlässlich einer Pressekonferenz in Mailand präsentierte Huawei eine Fülle an neuen Produkten. Darunter befinden sich die neuesten Modelle der Huawei Watch GT Pro Serie. Ebenfalls wurde das Falt-Smartphone Huawei Mate Xs 2 für den europäischen Markt angekündigt.

Huawei lud am 18. Mai 2022 nach Mailand ein, wo das Unternehmen eine Reihe an neuen Smartwatches präsentierte und das neue Flaggschiff-Smartphone Huawei Mate Xs für den europäischen Markt ankündigte. Ganz getreu des Mottos der Fashion-Stadt Mailand setze Huawei bei den neuen Modellen auf eine Fusion von Technologie, Gesundheit und Mode: "Mit unserer Erfahrung in Forschung und Entwicklung und unserem hochmodernen Gesundheitslabor wollen wir eine Reihe von Wearables für Menschen anbieten, die ein gesundes Leben führen und gleichzeitig modisch aussehen wollen", wie William Tian, Präsident Huawei CBG Western Europe, den Release kommentiert. Als Aushängeschilder der neuesten Generation an Huawei Smartwatches sollen die beiden Versionen der Huawei Watch GT 3 Pro dienen.Die neuen Modelle sollen das bisherige Credo der Huawei Smartwatches weiterführen und als Begleiter in über 100 Sportmodi dienen sowie Leistungs- und Gesundheitsdaten aufzeichnen. Hierfür habe Huawei den GPS-Sensor und das ECG-Herzschlagmessgerät weiter verbessert, um noch genauere Daten zu erhalten. Ausserdem lassen sich via Bluetooth und Sprachassistenten Anrufe tätigen oder Musik abspielen. Weiter "verbinden die neuen Modelle hochwertige Technologie mit künstlerischem Design".

Die 46mm grosse Titanium-Version kommt mit einem 1,43-Zoll AMOLED-Farbdisplay, das eine Auflösung von 466 x 466 Pixel aufweist – dabei besteht das Display aus Saphirglas, welches gegen Kratzer gerüstet sei. Auch die Gesamtdicke ist gegenüber dem Vorgängermodell um 0,55mm geschrumpft. Die Titanium Version schliesst sich in Sachen Akkulaufzeit an die Vorgängermodelle an und erhält eine Lebensdauer von bis zu 14 Tagen. Innerhalb einer zehnminütigen Ladezeit soll der Akku für die Lebensdauer eines ganzen Tages vorbereitet werden – dies auch kabellos. Die zweite Version der Huawei Watch GT 3 Pro besteht aus einer Keramikfassung und ist um 3mm kleiner. Sie ist mit einem AMOLED-Farbdisplay von 1,32-Zoll etwas kleiner, verfügt aber über dieselbe Auflösung von 466 x 466 Pixel. Die technologische Ausstattung ist im Grunde dieselbe, hinkt in Sachen Akkulaufzeit aber etwas hinterher, soll sie doch bereits nach sieben Tagen den Geist aufgeben.Die Huawei Watch GT 3 Pro in Titaniumfassung ist in der Schweiz seit dem 18. Mai zu einem UVP von 499 Franken verfügbar – mit Lederband kostet das Modell 369 Franken. Die Version mit Keramikfassung kommt schweizweit ab Juni zu einem UVP von 599 Franken auf den Markt.Bereits etwas günstiger sind die Modelle der Huawei Watch Fit 2 Serie. Technologisch bieten sie vergleichbare Software wie die Aushängeschild-Modelle, kommen aber in einem schlichteren Design und sind mit weniger leistungsstarken Hardware ausgestattet. Das 1,74-Zoll AMOLED-Farbdisplay verfügt über eine Auflösung von 336 x 480 Pixel und eine Screen-to-Body-Ratio von 72,2 Prozent. Die Smartwatch sei problemlos mit dem Smartphone kompatibel, so dass sich eine Reihe von Aufgaben auch allein über die Uhr steuern lassen sollen – zum Beispiel Telefonieren, Musik hören und Wettervorhersage. Ausserdem bewirbt Huawei die Smartwach als Rundum-Begleiter bei sportlichen Aktivitäten: 97 Sportmodi soll die Uhr unterstützen und für sieben ausgewählte Modi einen animierten Fitness-Coach einblenden, der Audioanweisungen und Demonstrationen anbietet. Der Akku soll an die zehn Tage halten. Die Uhr kommt ab Juni auf den Schweizer Markt und die Preise variieren je nach Ausstattung zwischen 199 bis 249 Franken.