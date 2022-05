Apple verlängert Frist für App-Aktualisierungen

(Quelle: Apple)

3. Mai 2022 - Statt 30 Tagen gewährt Apple Entwicklern, deren Apps seit drei Jahren nicht mehr aufgefrischt wurden, nun eine First von 90 Tagen, um ihre Apps zu aktualisieren. Geschieht dies nicht, so werden die Apps allenfalls aus dem App Store entfernt.

Ende April liess Apple verlauten, dass man Anwendungen, die seit geraumer Zeit nicht mehr aktualisiert wurden, aus dem App Store entfernt werden. Dabei räumte man den betroffenen Entwicklern eine Frist von 30 Tagen ein, um eine Aktualisierung ihrer App einzureichen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat Apple diese Frist verlängert und sich zu den genauen Kriterien, die zu einer Entfernung aus dem App Store führen, geäussert . Demnach haben die Entwickler statt 30 Tagen nun 90 Tage Zeit, um eine Aktualisierung ihrer App zu liefern. Ansonsten droht der App eine Entfernung aus dem App Store, sollte sie in den letzten drei Jahren nicht mehr aktualisiert worden sein und eine bestimmte Download-Zahl nicht erreicht haben. Zu der Download-Schwelle präzisiert Apple , dass die App in den letzten zwölf Monaten nie oder äusserst selten heruntergeladen worden sein soll, damit sie entfernt werde. (abr)