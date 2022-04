Intuitivere Menüs für Google Docs

29. April 2022 - Google hat die Menüs in Google Docs überarbeitet und neu angeordnet. Der Umbau soll einen intuitiveren Zugriff auf die diversen Funktionen ermöglichen.

Google hat die Menüs in der Textverarbeitung Docs grundlegend überarbeitet. Wie der Konzern in einem Blog-Betrag mitteilt , sollen sich die gebräuchlichsten Features über die neuen Menüs viel einfacher auffinden lassen. So sind die neuen Menü-Bezeichnungen kürzer als bisher und wurden zur besseren Wiedererkennung mit Icons ausgestattet. Zudem wurden sich neu angeordnet, was eine einfachere Lokalisierung ermöglichen soll, da man sie intuitiver auffinden soll. So wurden etwa alle Script-bezogenen Funktionen unter dem neuen Menüpunkt Extensions beziehungsweise Erweiterungen zusammengefasst. Trotz des Umbaus soll sich an der bestehenden Funktionalität nichts geändert haben, wie Google betont.In den Genuss der neuen Menus kommen alle Kunden von Google Workspace und G Suite Basic wie auch G Suite Business. Der Rollout der neuen Menüs wird voraussichtlich bis Ende Mai abgeschlossen. (rd)