Hacker nutzen Google Docs für Angriffe

(Quelle: unsplash)

7. Januar 2022 - Laut Sicherheitsforschern nutzen Hacker vermehrt die Kommentarfunktion von Google Docs, um den Opfern Links auf schadhafte Inhalte unterzujubeln.

Hacker nutzen vermehrt die Produktivitätsfunktionen von Google Docs, um schadhaften Code zu verteilen und Security-Tools auszuhebeln. Wie "Zdnet.com" berichtet , haben Forscher des Cybersecurity-Unternehmens Avanan festgestellt, dass die Kommentarfunktionen von Google Docs und Google Slides benutzt werden, um Outlook-Anwender anzugreifen. Wie Avanan in einem Blog-Posting erklärt , fügen die Angreifer einem Dokument einen Kommentar hinzu, in welchem das Ziel mit einem @-Zeichen erwähnt wird. Dadurch wird automatisch eine Mail an die betreffende Person versandt, die den Kommentar wie auch allfällige Links auf schadhafte Inhalte enthält.Die Angreifer sollen derzeit primär Outlook-Anwender ins Visier nehmen, wobei über 100 verschiedene Gmail-Accounts genutzt würden. Da die Mails direkt via Google versandt werden, sollen sie von Security-Scannern meist nicht erkannt werden, da Google auf den meisten Allow-Listen aufgeführt sei. (rd)