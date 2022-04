Yallo zeigt neu TV-Highlights mit Video Snippets

(Quelle: Yallo)

28. April 2022 - Yallo TV präsentiert kuratierte Highlights aus dem TV-Programm mit kurzen Video-Ausschnitten, die in Form einer scrollbaren Social-Media-Timeline daherkommen.

Yallo erweitert sein TV-Angebot nach kürzlichen Neuerungen wie einem optimierten Zapping Mode und Sprachsuche erneut: Die Highlights aus den Programmen kommen neu in Form von Video Snippets daher. Yallo-TV-Nutzer können die automatisch abspielenden Kurzvideos ähnlich wie bei der Timeline von Social-Media-Plattformen durchscrollen und bei Interesse die entsprechende Sendung direkt ansehen, für später aufnehmen oder zusätzliche Informationen zur Sendung abrufen. Die präsentierten Highlights aus verschiedenen Sendern und Genres werden vom Yallo-TV-Redaktionsteam kuratiert. Laut Christoph Richartz, Chief YOL Officer von Sunrise UPC, will der Provider mit der neuen Highlights-Präsentation insbesondere den Bedürfnissen der Generation Z entgegenkommen.Die neue Funktion ist in den Home-Screen integriert und lässt sich, vorerst mit deutscher Spracheinstellung, mit der TV Box, der Yallo TV App für Tablets und Smartphones (Android und bald auch iOS) sowie mit allen gängigen Webbrowsern nutzen. Später will Yallo die Highlights auch in der App für Apple TV sowie mit weiteren Sprachprofilen anbieten. (ubi)