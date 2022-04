Apple drängt Entwickler zu App-Update

(Quelle: Apple)

25. April 2022 - Entwickler, die ihren Apps zu lange keine Updates spendiert haben, riskieren einen Ausschluss aus dem App Store von Apple. Ihnen bleibt 30 Tage Zeit, um eine Aktualisierung einzureichen.

Apple entrümpelt anscheinend seinen hauseigenen App Store und entfernt im Zuge dessen Anwendungen, die seit einer signifikanten Zeit nicht mehr aktualisiert wurden. Was genau als signifikante Zeit verstanden wird, spezifiziert Apple in dem Mail, das an die betroffenen Entwickler versandt wurde und "The Verge" vorliegen soll , nicht. Allerdings nimmt der Artikel von "The Verge" Bezug zu einem Entwickler, dessen Spiel noch voll funktionstüchtig sei und nun aus dem Shop entfernt werden soll, weil es mehr als zwei Jahre kein Update erhalten hat.