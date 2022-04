Ausschreibung für ICT Education & Training Award hat begonnen

20. April 2022 - Unternehmen, die sich für den ICT-Berufsnachwuchs einsetzen, können sich ab sofort und bis zum 10. Juni 2022 für den ICT Education & Training Award bewerben.

Einmal mehr sucht ICT-Berufsbildung Schweiz diejenigen Unternehmen, die sich überdurchschnittlich für den Berufsnachwuchs im ICT-Umfeld einsetzen. Solche Unternehmen können sich ab sofort und noch bis zum 10. Mai 2022 für den ICT Education & Training Award bewerben . Gesucht werden dabei Organisationen, die sich "mit innovativen Ausbildungsmodellen und Fördermassnahmen in besonderem Masse für den Berufsnachwuchs im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) engagieren und damit ein Zeichen gegen den Fachkräftemangel setzen", wie ICT-Berufsbildung Schweiz schreibt. Zur Teilnahme berechtigt sind Lehrbetriebe, die Lernende in den Berufen Informatiker EFZ, Betriebsinformatiker EFZ, Mediamatiker EFZ oder ICT-Fachmann/-Fachfrau EFZ ausbilden. Ausgezeichnet werden die Betriebe dann in drei Kategorien, die sich an ihrer Grösse beziehungsweise der Anzahl ICT-Mitarbeitenden (1 bis 20, 21 bis 100 und mehr als 100) orientieren.Daneben haben Lernende und Mitarbeitende auch die Möglichkeit, herausragende ICT-Berufsbildner für den Special Prize anzumelden. Sämtliche Gewinner werden dann am 27. Oktober 2022 an der ICT Award Night in Bern bekanntgegeben. Zur Bewerbung für den Award geht’s hier . (mw)