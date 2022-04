Digital Economy Award 2022 gestrichen

(Quelle: www.digitaleconomyaward.ch) Digital Economy Award 2022 gestrichen

(Quelle: www.digitaleconomyaward.ch)

19. April 2022 - In diesem Jahr wird kein Digital Economy Award verliehen – Co-Organisator Digitalswitzerland hat andere Prioritäten. Ob es die Preisverleihung in Zukunft wieder geben wird, steht im Moment in den Sternen.