Apple arbeitet an 35-W-Ladegerät für mehrere Gerätetypen

(Quelle: Chargerlab)

13. April 2022 - Apple soll ein neues Ladegerät auf den Markt bringen, das mit 35 Watt laden und obendrein zwei Geräte gleichzeitig bedienen kann. Vom iPhone bis zum Macbook Air soll es für verschiedene Apple-Geräte nutzbar sein.

Apple arbeitet Berichten zufolge an einem speziellen Ladegerät, das für eine breite Palette an Apple-Geräten funktionieren soll. Das Ladegerät, das von Chargerlab auf Twitter geleakt wurde ( via "Macrumors") lädt mit 35 Watt und verfügt über zwei nebeneinander angeordnete USB-C-Ports, um zwei Geräte gleichzeitig laden zu können. Die verfügbaren 35 Watt sollen denn auch für fast alle Apple-Geräte reichen, einschliesslich dem neuesten Macbook Air und dem Homepod Mini.Neben den Bildern ist auch ein für kurze Zeit online verfügbares Support-Dokument bei Apple aufgetaucht, das die Existenz des Ladegeräts bestätigt. Angaben zum Release wurden hingegen noch nicht bekanntgemacht. Dem Dokument zufolge wird der Charger einzeln ohne die entsprechenden USB-Kabel ausgeliefert – wie immer scheiden sich die Geister, ob es sich um eine geizige Sparmassnahme oder sinnvollen Umweltschutz handelt. (win)