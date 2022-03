Zoom neu mit Tier-Avataren

(Quelle: SITM)

24. März 2022 - Statt mit dem eigenen Gesicht kann man in Zoom-Meetings auf Wunsch neu auch in Tiergestalt auftreten. Ein Avatar macht dann Kopfbewegungen und Mimik mit.

Teilnehmer an Zoom-Meetings und Zoom-Webinaren können neu statt mit dem eigenen Gesicht per Avatar in Tiergestalt auftreten. Zur Verfügung steht eine ganze Reihe von Optionen – Katze, Hund, Kuh, Fuchs, Pinguin und so weiter, insgesamt elf Tierarten in jeweils zwei Varianten. Laut Zoom sollen die Avatare etwas Spass in die Kommunikation bringen und die Stimmung anheben – dies sei gut fürs Teambuilding. Als weitere Einsatzszenarien nennt Zoom etwa Schulklassen und virtuelle Besuche beim Kinderarzt.Wenn das Avatar-Feature aktiviert ist und Zoom im Kamerabild ein Gesicht erkennt, wird der Teilnehmer durch den gewählten Avatar ersetzt, der Kopfbewegungen und Mimik nachvollzieht. Zoom betont, dass dabei keine eigentliche Gesichtserkennung erfolgt und die Bilder des Gesichts das lokale Gerät nicht verlassen. Unterstützt wird das Feature als Beta in Version 5.10 der Zoom-App für Windows, MacOS und iOS. Aktiviert werden kann es in den App-Einstellungen unter Background & Effects durch den Account-Inhaber oder einen Administrator. (ubi)