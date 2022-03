Prime Computer lanciert nachhaltiges Notebook

(Quelle: Prime Computer)

23. März 2022 - Mit dem Primebook Circular steigt Prime Computer in ein neues Marktsegment ein. Es handelt sich um das erste Notebook, das dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft folgt.

Nach verschiedenen Mini-PCs und Servern tritt der Schweizer PC-Hersteller in ein neues Marktsegment ein. Das Primebook Circular ist das erste Notebook von Prime Computer und der erste Mobilrechner, der auf dem Prinzip der Circular Modularity basiert: Ein Hauptmerkmal des Primebook Circular sind leicht austauschbare, rückwärtskompatible, kreditkartengrosse Module, die CPU, GPU, WiFi, RAM und weitere Komponenten enthalten.Ist ein Upgrade gewünscht, kann das betreffende Modul einfach durch ein leistungsfähigeres ersetzt und das alte zurückgeben werden – das dann wiederum in ein anderes, als remanufactured deklariertes Gerät mit neuer Garantie eingebaut wird. So verlängert sich die Gesamtlebensdauer, und es muss nicht bei jedem neuen Leistungsanspruch ein komplett neues Notebook produziert und gekauft werden. Neben dem Primebook Circular will der Hersteller das Prinzip und die Produktlinie Circular künftig auch bei seinen anderen Produkten verfolgen.