Oracle lanciert Java 18

(Quelle: Oracle)

23. März 2022 - Das Update auf Java 18 bringt gemäss Oracle eine Reihe von Verbesserungen bezüglich Performance, Stabilität und Sicherheit.

Oracle hat Java 18 vorgestellt , die neueste Version seiner Programmiersprache und Entwicklungsplattform. Dabei verspricht das Unternehmen mit Java 18 eine Reihe von Performance-, Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen. Dazu gehören unter anderem neun Optimierungen der Plattform, die die Entwicklerproduktivität verbessern sollen. Darunter etwa der Simple Web Server (JEP 408) für Prototyping und zum Testen sowie Code-Snippets in der Java-API-Dokumentation (JEP 413), die das Hinzufügen von Beispielquellcode in der API-Dokumentation vereinfachen sollen. Das Feature Pattern Matching for Switch (JEP 420) steht derweil als Preview zur Verfügung.Weitere Änderungen in Java 18 sind UTF-8 by Default (JEP 400), das UTF-8 als Standardzeichensatz der Standard-Java-APIs festlegt, sowie Reimplement Core Reflection with Method Handles (JEP 416), mit dem sich Wartungs- und Entwicklungskosten für java.lang.reflect- und java.lang.invoke-APIs reduzieren lassen, und Internet-Address Resolution SPI (JEP 418), das ein Service Provider Interface (SPI) für die Hostnamen- und Adressauflösung definiert. (abr)