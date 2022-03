Erneut Rekordwachstum bei Swiss Made Software

(Quelle: Swiss Made Software)

22. März 2022 - Mit über 160 Unternehmen, die sich 2021 für das Label Swiss Made Software und/oder Swiss Hosting entschieden haben, kann Swiss Made Software erneut ein Rekordwachstum verbuchen.

Swiss Made Software verzeichnete 2021 erneut ein Rekordwachstum, wie das Label in seinem Jahresrückblick bekanntgibt. So seien mehr als 160 neue Unternehmen dazu gestossen, womit Anfang 2022 insgesamt mehr als 980 Firmen mit über 1200 Produkten und Dienstleistungen das Label Swiss Made Software und/oder Swiss Hosting trugen.Das Ende August 2020 lancierte Label Swiss Hosting verzeichnet mittlerweile mehr als 200 Unternehmen, die sich dafür entschieden haben. Dabei handelt es sich um Hoster, Cloud-Anbieter und SaaS-Unternehmen. Aufbauend auf diesem Label lancierte Swiss Made Software 2021 die Veranstaltungsreihe Dataspace Switzerland. Der nächste Anlass findet am 19. Mai 2022 zum Thema Sicherheit statt.Ausserdem führte Swiss Made Software 2021 den dritten Swiss Developer Survey durch, an dem sich fast 900 Entwickler aus der Schweiz beteiligten. Des Weiteren konnte die Verbreitung der ICT-Versicherungen – dank Kooperationen mit SwissICT und Esurance – vorangetrieben werden, die aktuell von mehr als 100 ICT-Kunden genutzt werden. Dabei stelle man vor allem bei Start-ups und KMU ein wachsendes Interesse fest. Die Versicherungslösungen kommen von Allianz, Swica und Chubb. (abr)