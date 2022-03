Motorola bringt Edge 30 Pro für 899 Franken in den Verkauf

(Quelle: Motorola)

19. März 2022 - Mit dem Edge 30 Pro bringt Motorola ein preislich attraktives Gerät auf den Schweizer Markt, das mit neuesten Technologien wie einem Snapdragon 8 Gen 1, 5G und WiFi 6E aufwarten kann.

Von Seiten der Lenovo-Tochter Motorola war es seit Jahren ruhig in der Schweiz. Nun aber kündigt das Unternehmen per Ende März die Lancierung des Premium-Smartphones Edge 30 Pro an, das für 899 Franken auf den Schweizer Markt kommt. Das Gerät kommt mit einen Snapdragon 8 Gen 1, 5G und WiFi 6E sowie 12 GB RAM und 256 GB Storage-Platz. Das Kamera-System besteht aus einer Hauptkamera sowie einer Ultraweitwinkel-Makrokamera mit je 50 MP, einem Tiefensensor und einer Selfie-Kamera, die mit 60 Megapixeln auflöst und speziell auch bei schlechtem Licht gute Ergebnisse liefern soll, indem Pixel kombiniert werden. Bei Videos unterstützt das Kamerasystem 8K sowie HDR 10+.Das OLED-Display misst 6,7 Zoll in der Diagonale, liefert eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. Zur Bedienung liefert Motorola optional zudem den Stift Smart Stylus mit entsprechender Hülle, in die er versorgt werden kann.Der Akku, der 4800 mAh fasst, kann via Kabel mit bis zu 68 Watt geladen werden, was in 15 Minuten für gut 50 Prozent reicht. Kabellos lädt das Smartphone mit bis zu 15 Watt. Und nicht zuletzt verspricht Motorola eine reine Version von Android 12 ohne Skins und Zusatzapps. (mw)