Die 10 beliebtesten Gratis-Programme für Videos

18. März 2022 - Wenn es um die Bearbeitung oder Konvertierung von Videodaten geht, liegen im Freeware-Bereich unzählige leistungsfähige Anwendungen vor. Wir stellen jene 10 Video-Applikationen vor, die in den vergangenen Wochen in unserer Freeware Library die meisten Downloads erzielten.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Video-Tools angeführt vom omnipotenten Player Video Lan Client, kurz VLC. Die Open-Source-Anwendung versteht sich mit so gut wie jedem Video- und Audioformat und vermag Video-Daten auch zu streamen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten die Recording- und Streaming-Software OBS Studio wie auch die Videoschnittlösung Shotcut.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Programme für Videos präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)