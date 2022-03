iPhone 14 kommt mit vier Modellen

(Quelle: Ian Zelbo via Gizmochina)

16. März 2022 - Im Herbst soll Apple laut einem Bericht vier neue iPhone-Modelle mit 6,1- und 6,7-Zoll-Display auf den Markt bringen – ein iPhone 14 Mini wird es nicht geben.

Apple wird laut Gerüchten die nächste iPhone-Generation 14, die wie üblich auf den kommenden Herbst erwartet wird, mit vier Modellen auf den Markt bringen. Dies meldet "9to5Mac" unter Berufung auf Apple-nahe Quellen. Demnach erscheint das iPhone 14 (ohne "Pro"), bezeichnet mit Codenamen D27 und D28, mit 6,1- und 6,7-Zoll-Display und basiert wie die iPhone-13-Serie auf einem A15-Bionic-SoC, vermutlich in der High-end-Variante wie beim iPhone 13 Pro mit einem zusätzlichen GPU-Kern und 6 GB RAM. Die Bildschirmauflösung entspricht derjenigen des iPhone 13 Pro beziehungsweise des iPhone 13 Pro Max. Ein iPhone 14 Mini mit 5,4-Zoll-Screen soll es nicht geben – die bisherigen Mini-Varianten haben sich eher schlecht verkauft.Die höherpreisigen Modelle iPhone 14 Pro und Pro Max (D73 und D74) sollen mit einem neuen Chip ausgestattet sein, dessen Bezeichnung noch nicht bekannt ist, und verzichten auf die bei manchen Usern unbeliebte Notch zugunsten von zwei kleineren Aussparungen für die Frontkamera und die FaceID-Sensoren – dafür soll der Bildschirm in der vertikalen Dimension etwas grösser werden. Der Artikel erwähnt weiter, dass Apple unter dem Codenamen Stewie nach wie vor an Features für die Kommunikation via Satelliten arbeitet. Man habe bereits Prototypen getestet, die es ermöglichten, Textmeldungen via Satellit zu versenden. (ubi)