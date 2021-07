Google wehrt sich gegen Cloud-Vergabe des Bundes

(Quelle: Google)

22. Juli 2021 - Der Bund hat Cloud-Aufträge im Wert von 100 Millionen Franken an ausländische Anbieter vergeben, was teils für Kritik und Widerstand sorgt. Google blockiert nun das Vorhaben mit einer Klage.

Am 24. Juni vergab der Bund Großaufträge im Wert von 110 Mio. CHF an Amazon Microsoft und Oracle in den USA sowie Alibaba in China. Als Gründe wurden attraktive Preise und Rabatte genannt.Die Auszeichnung hat auch einige Kritik hervorgerufen. Marc Oehler, Chef eines Schweizer IT-Unternehmens, das eigene Cloud-Lösungen anbietet, sagte gegenüber der französischsprachigen Schweizer Zeitung "Le Temps" etwa, dass die Schweiz "ihre digitale Souveränität aufgibt". Die Ausschreibung verlange, dass sich die Rechenzentren auf mindestens drei Kontinenten befinden, so dass Schweizer Anbieter keine Chance hätten. (swe)