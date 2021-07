Samsung Galaxy Unpacked am 11. August

(Quelle: Samsung)

21. Juli 2021 - Samsung hat das nächste Unpacked-Event angekündigt. Im Rahmen dessen dürften gleich mehrere Galaxy-Smartphones vorgestellt werden.

Samsung hat offiziell den nächsten Galaxy-Unpacked-Event angekündigt . Dieser wird am 11. August 2021 über die Bühne gehen und kann auch per Live-Stream im Web verfolgt werden.Die Veranstaltung am 11. August ab 16 Uhr deutscher Zeit steht unter dem Motto "Sei bereit dich zu entfalten". Rechnen könne man, so "Zdnet" , mit mehreren neuen Geräten, darunter auch der neuen Generation der faltbaren Smartphones von Samsung. Genauer das Samsung Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3.Ausserdem setzt Samsung bei seinen Smartwatches künftig auf Googles Wear OS statt dem eigenen Tizen-Betriebssystem. Die entsprechende Zusammenarbeit hatten Google und Samsung bereits im Mai verkündet. Beim Galaxy Unpacked 2021 dürfte Samsung nun wohl auch seine erste Smartwatch mit Wear OS vorstellen, die dann später gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen dürfte: die Samsung Galaxy Watch 4. (swe)