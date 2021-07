Überarbeitetes iPad Mini kommt im Herbst

(Quelle: Apple)

13. Juli 2021 - Noch in diesem Herbst soll das iPad Mini ein aufgefrischtes Design erhalten, bei dem die Home-Taste zugunsten schlankerer Ränder wegfällt.

Ein Bericht Anfang des Jahres deutete an, dass Apple mitten in der Entwicklung eines neu gestalteten iPad Mini ohne Home-Button und mit schlankeren Rändern steckte ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt berichtet "Bloomberg" ( via "9to5mac" ), dass das neu gestaltete iPad Mini immer noch auf dem Weg zu einer Veröffentlichung in diesem Herbst ist, während Apple auch die Arbeit an einem grösseren iMac mit Apple Silicon im Inneren fortsetzt.In der neuesten Ausgabe seines Newsletters "Power On" berichtet Mark Gurman von "Bloomberg", dass das neue iPad Mini noch in diesem Herbst erscheinen soll. Gurman sagt, dass das Design ähnlich wie beim aktuellen iPad Air sein wird, zusammen mit dem neuesten Prozessor. Er beschreibt es als "das grösste Redesign in der neunjährigen Geschichte" des iPad Mini.Apple aktualisierte das iPad Mini zuletzt 2019 und integrierte einen schnelleren A12-Bionic-Prozessor sowie andere Verbesserungen und Apple-Pencil-Unterstützung. Im Mai 2020 berichtete der zuverlässige Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple in der ersten Hälfte des Jahres 2021 ein iPad Mini mit einer Grösse zwischen 8,5 Zoll und 9 Zoll herausbringen würde. Dies hat sich nicht bewahrheitet, aber das neu gestaltete iPad Mini scheint stattdessen für diesen Herbst auf Kurs zu sein. (swe)