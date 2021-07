C, Java und Python weiterhin am beliebtesten

(Quelle: Pixabay/simplu27)

9. Juli 2021 - Laut dem Tiobe Index behaupten sich im Juli C, Java und Phyton als beliebteste Programmiersprachen. Mit Fortran ist in der jüngsten Erhebung ein Veteran in die Top 20 vorgestossen.