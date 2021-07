Teams neu mit Power-BI-Benachrichtigungen

2. Juli 2021 - Durch die Integration von Power BI in den Activity Feed von Teams lassen sich Benachrichtigungen über geteilte Berichte oder entsprechende Zugriffsanfragen direkt in Teams anzeigen.

Microsofts Kollaborations-Anwendung Teams wird enger mit Power BI verknüpft. Wie der Software-Hersteller im Power-BI-Blog ankündigt, wird Power BI mit dem Teams Activity Feed integriert. Teilt jemand einen Report, wird man direkt in Teams darüber benachrichtigt, während man bis anhin lediglich per Mail informiert wurde. Neu gibt es damit keinen Bruch im Workflow mehr und man erhält direkt im Activity Feed von Teams die entsprechenden Informationen.



Voraussetzung für den Erhalt der Activity-Feed-Benachrichtigungen ist die Installation der Power BI App in Teams. Die Reports lassen sich sodann direkt in der Power BI App für Teams öffnen, wobei sich das Fenster über eine Pop-out-Anweisung auch loslösen lässt. Ähnlich wie die Benachrichtigungen zu gesharten Reports ist es zudem auch möglich, Zugriffsanfragen auf diesem Weg zu stellen und dieselben auch zu beantworten. (rd)