Erste Insider Preview von Windows 11 ist da

(Quelle: Microsoft)

30. Juni 2021 - Microsoft stellt Teilnehmern des Windows-Insider-Programms im Dev Channel eine erste Vorschau von Windows 11 zur Verfügung. Die Installation scheint allerdings nicht überall ohne Probleme abzulaufen.

Microsoft hat eine erste Vorschau von Windows 11 für Teilnehmer des Insider-Programms im Dev Channel bereitgestellt, wie der Hersteller in einem Blogpost verlauten lässt. Konkret handelt es sich um den Build 22000.51. Die Preview soll einen guten Teil der am 24. Juni vorgestellten neuen Features enthalten, allerdings nicht alle. So fehlen etwa die Teams-basierte Chatfunktion und die Möglichkeit, Android-Apps auf Windows 11 zu nutzen.Wer die Preview nutzen will, benötigt einen PC, der den Hardware-Mindestanforderungen von Windows 11 genügt – und der PC muss in den Dev Channel des Insider-Programms aufgenommen worden sein. Informationen zu den Voraussetzungen für die Teilnahme finden sich in einem weiteren Blogpost Wie "Winfuture" meldet , geht die Installation der Windows-11-Preview nicht überall reibungslos über die Bühne. Zunächst waren die Download-Server überlastet, dann tauchten weitere Probleme auf. So erhielten manche Tester die Meldung, ihr PC entspreche nicht den Mindestanforderungen, obwohl diese gemäss den Resultaten der PC Health Check App vollumfänglich erfüllt waren. Microsoft will dieses Problem inzwischen behoben haben. (ubi)