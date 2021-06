Opera lanciert neue Hauptversion seines Browsers mit Codenamen R5

(Quelle: Opera)

24. Juni 2021 - Die neue Opera-Version R5 kommt mit neuen Funktionen für den Online-Alltag und einem passend aufgefrischten Design.

Die neueste Version des Opera-Browsers, entwickelt unter dem Codenamen R5, sei auf Veränderungen im Online-Alltag der Menschen zugeschnitten, lässt Opera verlauten. Dazu gehören offenbar der seit der Pandemie stark gesteigerte Rückgriff auf Video-Anrufe und vermehrtes Musik-Streaming.Laut einer Studie von Opera haben 57 Prozent der Nutzer in den letzten Monaten den Browser für Videoanrufe eingesetzt. Gleichzeitig wird während Videokonferenzen oft an anderen Aufgaben gearbeitet. Das Problem, dass die Videokonferenz das gesamte Browserfenster belegt, löst Opera R5 mit einer Pop-out-Funktion: Der Videocall wird in einem separaten kleinen Fenster oberhalb der anderen Browser-Tabs angezeigt. Das Feature funktioniert mit Google Meet, Zoom und Microsoft Teams. Zusätzlich lässt sich das schwebende Pop-out auf Wunsch transparent darstellen. Und der aktive Videoanruf wird mit einem roten Balken markiert, damit er einfacher zu erkennen ist.