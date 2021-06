HPE Discover: Plattform-Innovationen auf allen Ebenen

(Quelle: Hewlett Packard Enterprise)

23. Juni 2021 - Von einem nutzungsabhängigen Preismodell für Prozessorkerne bis zur Zero-Trust-Architektur erweitert HPE seine Greenlake-Plattform mit zahlreichen Neuerungen.

An seiner virtuellen Kundenkonferenz HPE Discover hat Hewlett Packard Enterprise eine Reihe neuer Services für die Edge-to-Cloud-Plattform HPE Greenlake angekündigt. Dazu gehören branchenspezifische Anwendungen, Security-Features, weitere Software sowie Hardware. Das Ganze soll sich in einer einheitlichen, Cloud-nativen Plattform verwalten lassen und den Kunden die Überführung ihrer gesamten IT in ein Cloud-Betriebsmodell helfen.Mit HPE Greenlake Lighthouse können viele verschiedene Cloud Services schnell in Betrieb genommen werden, sei es im Rechenzentrum des Kunden, an verteilten Standorten oder in einem Colocation-RZ. Die Dienste können dabei über HPE Greenlake Central mit wenigen Mausklicks hinzugefügt werden, und die Software HPE Ezmeral stellt die benötigen Infrastruktur-Ressourcen automatisch zusammen.Project Aurora verspricht eine Cloud-native Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur für HPE Greenlake, die von der Hardware vor Ort bis in die Cloud reichen soll. Die Integrität von Hardware, Firmware, Software und Workloads wird dabei laufend überprüft, und die Beglaubigungsfunktionen von Project Aurora können genutzt werden, um Bedrohungen automatisch zu erkennen, und zwar innerhalb von Sekunden im Vergleich zu den heutigen durchschnittlichen 28 Tagen, wie HPE verkündet. Project Aurora basiert auf der Silicon-Root-of-Trust-Technologie von HPE sowie Open-Source-Technologien wie Spiffe und Spire und wird zunächst für HPE Greenlake Lighthouse verfügbar sein.