Microsoft kündigt für 24. Juni Event speziell für Windows-Entwickler an

(Quelle: "MSpoweruser")

22. Juni 2021 - Microsoft hat für den 24. Juni einen zweiten virtuellen Event angekündigt, auf dem gezeigt werden soll, "was als nächstes für Windows kommt".

Microsoft wird am 24. Juni einen Event abhalten, um Windows 11 zu enthüllen ("Swiss IT Magazine" berichtete ), ein Name, der vor kurzem dank eines durchgesickerten Builds , der es ins Web geschafft hat, bestätigt wurde. Es stellt sich jedoch heraus, so berichtet "Neowin" , dass der Windows-11-Event nicht der einzige sein wird, der am kommenden Donnerstag stattfindet. So haben die Redmonder via Twitter angekündigt , am selben Tag noch einen zweiten Event geplant zu haben.Wie bei solchen Einladungen üblich, gibt es nicht viele Informationen. Es wird jedoch gemunkelt, dass das Unternehmen an einem brandneuen Microsoft Store mit neuen Richtlinien arbeitet, die die Arten von Apps, die über den Store vertrieben werden können, erweitern.Während der Build-Konferenz des Unternehmens im letzten Monat sagte CEO Satya Nadella, dass das Unternehmen "mehr Möglichkeiten für jeden Windows-Entwickler" schaffen wird und dass es "jeden Entwickler willkommen heissen wird, der nach der innovativsten, neuen, offenen Plattform sucht, um Anwendungen zu erstellen, zu verteilen, und zu monetarisieren". Es wäre daher denkbar, dass die auf Entwickler fokussierte Veranstaltung auf neue App-Entwicklungs- und Monetarisierungsmöglichkeiten fokussiert, die durch die überarbeiteten Richtlinien des Microsoft Stores entstehen. Ob es irgendwelche überraschenden Ankündigungen gibt, ist ungewiss.Das Unternehmen wird den Entwickler-Event an dieser Stelle auf Youtube streamen. (swe)