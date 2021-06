Sunrise UPC migriert UPC-Mobile-Kunden auf Sunrise-UPC-Netz

(Quelle: Sunrise/SITM)

15. Juni 2021 - Sunrise UPC migriert die bestehenden UPC-Mobile-Kunden in den nächsten Wochen auf das Sunrise-UPC-Mobilnetz.

Die bisherigen, rund 280'000 Mobile-Kunden von UPC, die seit Januar 2019 das Swisscom-Mobilnetz nutzten, werden in Folge des Zusammenschlusses von Sunrise und UPC auf das Sunrise-UPC-Mobilnetz migriert. Die Migration erfolgt ab sofort über mehrere Wochen und erfolgt bei den Privatkunden automatisch via Over-the-Air-Aktualisierung. Die Kunden werden vorab per SMS informiert, müssen nichts unternehmen und können ihr Smartphone wie gewohnt nutzen.Zudem meldet Sunrise UPC , dass man die Netzinfrastruktur weiter ausbaut und mit dem UPC-Giganetz sowie dem Sunrise-Mobilnetz inklusive 5G bis Ende 2021 Gigaspeeds für über 90 Prozent der Schweizer Haushalte bieten wird. Zudem sei längerfristig der Ausbau auf 10 Gbit/s geplant."Mit unserem glasfaserbasierten Giganetz, unseren Zugangsvereinbarungen und Glasfaser-Partnerschaften sowie unserem Mobilfunknetz haben wir in der Schweiz eine einmalige Infrastrukturkombination. Deshalb wechseln wir die UPC-Mobile-Kundinnen und -Kunden auf unser eigenes Mobilfunknetz, das weltweit zu den besten gehört", so André Krause, CEO von Sunrise UPC. (abr)