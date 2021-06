Neues News-Panel in Windows 10 stört Systray

(Quelle: SITM)

11. Juni 2021 - Mit dem jüngsten Update zeigt Windows 10 in der Taskbar nun auch Nachrichtungen und Wetterbericht an. Leider sorgt das neue Feature aber auch für Störungen.

Mit dem diese Woche bereitgestellten Windows-Update hat Microsoft einmal mehr ungefragt ein neues Feature in Windows 10 implementiert. Die neue Funktion mit der Bezeichnung "Neuigkeiten und interessante Themen" nistet sich in der Taskleiste ein und zeigt neben einer Wetterprognose Schlagzeilen, sowie Sport- oder Börsenmeldungen. Wie jetzt aber Günter Born in seinem Windows-Blog berichtet , macht sich nach der Installation ein Fehler bemerkbar, der übrigens bereits in den Vorabversionen beobachtet werden konnte.Konkret melden diverse Anwender, dass nach der Installation des kumulativen Updates zwar der neue News-Bereich in der Taskleiste angezeigt wird, jedoch das Systemtray mit den Icons verschwunden sei. Wiederum andere berichten, dass die Taskbar nur noch unscharf angezeigt werde. Offenbar verschwinden beide Probleme, wenn die neue Neuigkeiten-Anzeige wieder deaktiviert wird. Die betreffende Einstellung findet sich allerdings nicht im Neuigkeiten-Panel selber, sondern wird über das Kontextmenü der Taskbar zur Verfügung gestellt. Hier lässt sich festlegen, ob die Anzeige mit Symbol und Text, mit Symbol soll oder gar nicht erfolgen soll. (rd)