Cisco lanciert Webex Suite

8. Juni 2021 - Mit der Webex Suite baut Cisco seine Unified-Communication-Lösung massgeblich aus. Bald sollen sich mit der Webex Suite Veranstaltungen mit bis zu 100'000 Personen durchführen lassen.

Cisco hat die neue Webex Suite vorgestellt, die Meetings, Telefonie, Messaging, Veranstaltungen und Umfragen in einer Anwendung kombiniert. Die Lösung hat seit September 2020 mehr als 800 neue Funktionen bekommen und wird nun in Form eine Suite an die Kunden ausgerollt. Im Fokus der neuen Version stehen sogenannte Hybrid Meetings, in denen ein Teil der Teilnehmer remote dabei sind, während der Rest im Raum anwesend ist.



Neu ist etwa ein verbesserter Sprachfilter, damit in Hintergrund hörbare, unbeteiligte Personen das Meeting nicht stören. Auch fokussiert sich die Kamera nun intelligent auf den Sprecher, wodurch dieser besser zu sehen sein soll. Auch an der Usability wurde geschraubt, so gibt es neu verschiedene Toch-Funktionen fürs Multitasking während dem Meeting, weiter sollen mit Webex Assistant Skills Spracheingaben ermöglicht werden. Auch im Bereich Datensicherheit hat sich etwas getan, so haben Kunden in Europa die Option, ihre Inhalte in der EU hosten zu lassen. Damit gehen auch verstärkte und erweiterte Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsoptionen einher.

