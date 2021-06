Covid-Zertifikat fürs Smartphone ist da

(Quelle: BAG)

7. Juni 2021 - Das Covid-Zertifikat startet in die Testphase. Ab heute können sich Interessierte die App dazu herunterladen.

Der digitale Corona-Pass ist nun verfügbar, wie das Bundsamt für Gesundheit (BAG) mitteilt . Die Covid-Zertifikats-App steht aktuell aber erst für iOS zum Download bereit.Mit der App können geimpfte, genesene oder getestete Personen ihr Covid-Zertifikat einscannen. So kann das Smartphone zur Eintrittskarte für Grossveranstaltungen oder zum Schlüssel für internationale Reisen werden. Neben der Zertifikats-App wurde auch die zweite App des Bundes, die Covid Check App, gelauncht. Diese kann verwendet werden, um die Gültigkeit anderer Zertifikate zu überprüfen.Der Bund plant, die Covid-Zertifikate bis Ende dieses Monats schweizweit einzuführen. In der Zwischenzeit muss jedoch noch geklärt werden, in welchen Situationen die Zertifikate eingesetzt werden sollen.Die Pilotphase hat nun begonnen. Jeder Kanton wird sein System schrittweise einführen. Genesene Personen können ihre Zertifikate ab nächster Woche auf den kantonalen Websites bestellen. An einer Medienkonferenz letzte Woche versprach der Chef des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation (BIT), dass für die Kantone Wallis und Tessin, in denen bald die Sommerferien beginnen, besondere Anstrengungen unternommen werden.Bis die EU ein eigenes Zertifikat einführt und das Schweizer Zertifikat akzeptiert, brauchen geimpfte und genesene Menschen noch ein negatives Zeugnis, um zum Beispiel nach Italien oder Kroatien in den Urlaub zu fahren, so Bundesrat Ueli Maurer. (swe)