Linkedin testet Dark Mode

(Quelle: Twitter/@wongmjane)

7. Juni 2021 - Linkedin könnte schon bald einen dunklen Modus erhalten. So hat Reverse Engineer Jane Manchun Wong entdeckt, dass das Unternehmen an einem solchen arbeitet, und sie ein erstes Bild davon geteilt.

Linkedin testet derzeit eine Dark Mode-Darstellungsoption für seine Desktop-App, die, wie es sich anhört, die App viel dunkler und überwiegend schwarz machen würde. Die Reverse-Engineering-Expertin Jane Manchun Wong hat kürzlich entdeckt, dass Linkedin intern einen eigenen Dark Mode testet. In einem Tweet auf ihrem Twitter-Profil präsentiert Wong, was wie ein möglicher dunkler Modus für die Web-App von Linkedin aussieht. In dem Tweet sieht man Wongs Linkedin-Profil mit dem neuen Dark Mode Theme des Unternehmens.Microsoft hatte schon früher an einem dunklen Modus für Mobilgeräte gearbeitet, diese Arbeit aber nie abgeschlossen. Die Desktop-Version scheint jedoch mehr oder weniger fertig zu sein, wie "Mspoweruser.com" schreibt . (swe)