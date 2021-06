Twitter startet Abo-Angebot

(Quelle: Twitter)

7. Juni 2021 - Twitter führt erstmals Funktionen nur für Abo-Nutzer ein. Twitter Blue soll rund drei US-Dollar im Monat kosten.

Twitter hat offiziell Twitter Blue angekündigt , einen kostenpflichtigen Abo-Dienst, der Zugriff auf neue Funktionen wie das Rückgängigmachen von Tweets und das Betrachten von Threads in einem leichter zu verdauenden Reader Mode bietet.Die neue Funktion Senden rückgängig machen gibt Abonnenten die Möglichkeit, ihre Tweets zurückzuziehen, bevor sie tatsächlich live gehen, ausserdem kann eine Timer für das Rückgängigmachen von Tweets eingestellt werden, der bis zu 30 Sekunden dauern kann. Mit der Funktion Lesezeichen-Ordner können zudem gespeicherte Tweets gruppiert werden, um sie später leichter zu finden. Der Reader Mode wandelt derweil Tweets in leicht lesbaren Text um und fasst diese zusammen. Andere Funktionen von Twitter Blue sind rein ästhetischer Natur: So gibt es auch neue Farbdesign-Optionen sowie die Möglichkeit, die Farbe des Twitter-App-Icons zu ändern. (swe)